Известный хореограф, серебряный призер Олимпиады Илья Авербух скептически отнесся к онлайн-постановке программ в фигурном катании. Перед этим сезоном программу безо льда и через Интернет разрабатывала чемпионка мира Елизавета Туктамышева — произвольную программу на японскую тему она поставила на паркете с Юрием Смекаловым и при участии болельщиков.

— Мое мнение — такая постановка не жизнеспособна. Это очень интимная и точечная работа, когда ты один на один с дыханием спортсмена. Вы погружаетесь в музыку, хореография идет от того, как и что выполняет спортсмен, как движения смотрятся на льду. История с Туктамышевой немножко похоже на попытку развлечения во время карантина из-за коронавируса, уж извините. (Дмитрий Кузнецов)

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