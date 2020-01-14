Погорилая в полупрозрачном платье. Яркий кадр

Российская фигуристка Анна Погорилая опубликовала в своем Instagram фотографию в прозрачном золотистом платье.

— Русалочка, — подписала его фигуристка.

Погорилая является бронзовым призером чемпионата мира-2016, а также серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы. В последний раз Анна принимала участие в соревнованиях в конце октября 2017 года, однако официально о завершении карьеры не объявляла.