Погорилая сделала каскад из двух тройных прыжков. Может быть она вернется?

Бронзовый призер чемпионата мира 2016 года Анна Погорилая в своем Instagram поделилась видео, на котором она исполняет каскад «тройной риттбергер-ойлер-тройной сальхов».

— Мотивация, «тройной риттбергер-ойлер-тройной сальхов» и тройной флип еще помню, остался тройной лутц, — подписала его Погорилая.

Погорилая также является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы. В последний раз Анна принимала участие в соревнованиях в конце октября 2017 года, однако официально о завершении карьеры не объявляла.