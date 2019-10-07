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Погорилая сделала каскад из двух тройных прыжков. Может быть она вернется?

21:04
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Бронзовый призер чемпионата мира 2016 года Анна Погорилая в своем Instagram поделилась видео, на котором она исполняет каскад «тройной риттбергер-ойлер-тройной сальхов».

— Мотивация, «тройной риттбергер-ойлер-тройной сальхов» и тройной флип еще помню, остался тройной лутц, — подписала его Погорилая.

Погорилая также является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы. В последний раз Анна принимала участие в соревнованиях в конце октября 2017 года, однако официально о завершении карьеры не объявляла.

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