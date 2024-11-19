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Сегодня, 15:05

Погорилая — о дружбе с Медведевой: «У нас была грызня на льду, но вне мы смеялись»

Камила Абдурахманова
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Фигуристка Анна Невская, ранее выступавшая под фамилией Погорилая, рассказала о взаимоотношениях с соперницей по льду — Евгенией Медведевой.

«Мы реально дружили, соперничая друг с другом. Конечно, у нас была грызня на льду, но вне льда мы смеялись, общались, переписывались, то есть у нас были абсолютно нормальные отношения. Понятно, что все люди разные, но лично мне не было сложно в этом отношении. С той же Женькой мы тренировались на одном катке, постоянно друг друга видели, возможно, поэтому соперничество вне соревнований вообще не ощущалось. Я и с Юлей Липницкой в прекрасных отношениях была. На юниорском чемпионате мира в Милане мы даже по городу гуляли вместе. Перегрызть сопернику глотку за бортом, испортить кому-то коньки — такого вообще в наши времена не припомню», — приводит слова Погорилой RT.

Погорилая — бронзовый призер чемпионата мира (2016), серебряный призер чемпионата Европы (2017), двукратный бронзовый призер чемпионата Европы (2015, 2016), бронзовый призер финала Гран-при (2016).

Источник: RT
Фигурное катание
Анна Погорилая
Евгения Медведева
Юлия Липницкая
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