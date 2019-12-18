Погорилая попробовала исполнить поддержку. Как вам?

Российская фигуристка Анна Погорилая поделилась в своем Instagram видео, на котором она вместе с супругом Андреем Невским исполняет поддержку.

Погорилая является бронзовым призером чемпионата мира-2016, а также серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы. В последний раз Анна принимала участие в соревнованиях в конце октября 2017 года, однако официально о завершении карьеры не объявляла.