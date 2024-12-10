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Сегодня, 12:45

Погорилая назвала трех лучших фигуристов сезона

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российская фигуристка, призер чемпионата мира и Европы Анна Погорилая в эфире YouTube-канала «Кваксель» назвала трех лучших фигуристов сезона-2024/25.

— Если выбирать три звезды сезона, кого ты поставишь в эту тройку?

— Третьим — Николая Угожаева. Для меня он открытие, достаточно стабильный молодой парнишка, хочется его поддержать. Сейчас мужское катание очень нравится, больше всего слежу за ним. Второе место — Аделия Петросян, тут вопросов не должно быть. Пусть она продолжает в том же направлении, я только хочу пожелать ей здоровья. Она в этом сезоне очень добавила в женском катании. Уже не детские программы.

Мне в принципе мало у наших женского катания, выделить могу только старое поколение. Разве что Камила Валиева. На нее я могла прийти именно посмотреть на катание. Конечно, хочется, чтобы она вернулась, чтобы девочки не уходили. Но насколько это возможно — вопрос. Главное, чтобы это не убивало в плане здоровья. Может ли вернуться? Было бы желание.

Фролова или Петросян? Придя домой, я бы включила программу Аделии. Петросян или Сакамото? Тоже Аделия, конечно. Каори тоже огромная молодец, но по сложности элементы несравнимы. Да, она выигрывает без русских, но удерживать себя в форме дорогого стоит.

Первую звезду я бы отдала Хаврониной и Нарижному. Мне они нравятся по сравнению с прошлым сезоном, это свежая пара, но год назад они только вкатывались. Это та пара, которая может посоревноваться на международном уровне. Как я определяю фаворитов — смотрю на конек или просто на экран. Здесь хочется просто смотреть программу. И сложность элементов есть. Не видно, что им сложно кататься.

Анна Погорилая. «Иностранцы оправдывают свою слабость, когда говорят о допинге россиян». Откровенная Погорилая в гостях у «СЭ»

Фигурное катание
Анна Погорилая
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Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
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