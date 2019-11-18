Погорилая была бы рада возобновить карьеру

Бронзовый призер чемпионата мира 2016 года Анна Погорилая в своем Instagram поделилась видео, на котором успешно приземляет тройные прыжки.

— После великолепного выступления наших спортсменов на российском этапе «Гран-при», захотелось самой покататься и вспомнить каково это, — подписала видео фигуристка, после чего у нее в комментариях развернулся диалог с хореографом Виктором Адоньевым, постановщиком некоторых ее программ.

— Может вернешься? — написал ей Адоньев.

— Только с помощью таких специалистов как вы с Анной Царевой, — последовал ответ от Погорилой

— Готов работать! Даже есть идеи по программам. Честно говоря с программами сейчас у всех туго. Все помешались на количестве оборотах, — предложил хореограф.

Погорилая также является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы. В последний раз Анна принимала участие в соревнованиях в конце октября 2017 года, однако официально о завершении карьеры не объявляла.