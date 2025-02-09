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Фигурное катание

9 февраля 2025, 11:13

Погибшего в авиакатастрофе фигуриста Кирсанова похоронят в США 22 февраля

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Кирсанов.
Фото соцсети

Бывший российский фигурист Александр Кирсанов, погибший в авиакатастрофе в США, будет похоронен 22 февраля, сообщила вдова спортсмена Наталья Гудина.

«22 февраля», — ответила Гудина на вопрос ТАСС о дате похорон мужа.

Вечером 29 января произошло столкновение в небе у аэропорта имени Рональда Рейгана: пассажирский самолет авиакомпании American Airlines и вертолет Black Hawk Сухопутных войск США. Самолет летел из Канзаса, на борту было 60 пассажиров и 4 члена экипажа. На вертолете находились как минимум трое военных. После столкновения оба летательных аппарата рухнули в реку Потомак.

Среди погибших оказались несколько воспитанников советской и российской школы фигурного катания: Кирсанов, чемпионы мира 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также призер чемпионата СССР Инна Волянская.

Источник: ТАСС
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Фигурное катание
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