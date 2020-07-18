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Погибшая фигуристка Александровская оставила предсмертную записку

14:26
Екатерина Александровская. Фото Instagram
Екатерина Александровская. Фото Instagram

Фигуристка Екатерина Александровская, покончившая с собой, оставила в квартире предсмертную записку, сообщает «РЕН ТВ».

По информации источника, в записке было написано: «Люблю».

В субботу, 18 июля стало известно о гибели 20-летней спортсменки. Ее обнаружили под окнами дома в Москве.

Александровская родилась 1 января 2000 года. До конца 2011 года занималась как одиночница, с 2012 года начала выступать в парах. В 2016 году спортсменка сменила российское спортивное гражданство на австралийское и стала выступать в паре с Харли Уиндзором. Зимой 2017 года вместе с Уиндзором она стала чемпионкой мира среди юниоров.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/v-rossii/724968-pogibshaia-v-moskve-figuristka-ostavila-predsmertnuiu-zapisku

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