Погибшая фигуристка Александровская оставила предсмертную записку

Фигуристка Екатерина Александровская, покончившая с собой, оставила в квартире предсмертную записку, сообщает «РЕН ТВ».

По информации источника, в записке было написано: «Люблю».

В субботу, 18 июля стало известно о гибели 20-летней спортсменки. Ее обнаружили под окнами дома в Москве.

Александровская родилась 1 января 2000 года. До конца 2011 года занималась как одиночница, с 2012 года начала выступать в парах. В 2016 году спортсменка сменила российское спортивное гражданство на австралийское и стала выступать в паре с Харли Уиндзором. Зимой 2017 года вместе с Уиндзором она стала чемпионкой мира среди юниоров.