Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Игры
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:46

Подруга фигуриста Костомарова Волохова заявила, что не видит ничего страшного в ампутации

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Роман Костомаров.
Фото Global Look Press

Юрист Елена Волохова, подруга олимпийского чемпион Романа Костомарова в юношестве, заявила, что в ампутации нет ничего страшного.

«С Ромкой мы по молодости в компании фигуристов дружили, потом как-то все разошлись, я вышла замуж, пошли дети, — цитирует «МК» Волохову. — Когда я только узнала о трагедии, хотела приехать к нему в Коммунарку, но друзья отговорили меня, сказали, в реанимацию к нему никого не пустят. Они меня успокоили, сказали, деньги у него есть, он в хорошем месте, под надежным присмотром. А я, конечно, волнуюсь, потому что знаю, как тяжело это пережить морально. И я на самом деле не вижу ужаса в ампутации. Главное, чтобы организм смог выжить и выстоять. Люди живут и с инсультом, и с инфарктом».

Костомаров борется с болезнью с начала января. Первоначальный диагноз «пневмония» вызвал многочисленные осложнения, приведшие к ампутации конечностей.

Источник: https://www.mk.ru/social/2023/04/02/byla-kuskom-myasa-perezhivshie-tragediyu-sovetuyut-kostomarovu-kak-vyzhit-posle-amputacii.html
Роман Костомаров
1
Читайте также
Китай впервые за почти 60 лет занял нейтралитет по Курильским островам
В НАК заявили о причастности спецслужб Украины и ФБК к убийству Татарского
Курс доллара превысил 78 рублей впервые с апреля 2022 года
Российский шоумен Михаил Галустян получил гражданство Армении
Популярное видео
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», короткая программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», короткая программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Команда Тутберидзе изъяла из продажи часть билетов на шоу в Москве
Новости
RSS RSS
Все новости