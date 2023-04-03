Подруга фигуриста Костомарова Волохова заявила, что не видит ничего страшного в ампутации

Юрист Елена Волохова, подруга олимпийского чемпион Романа Костомарова в юношестве, заявила, что в ампутации нет ничего страшного.

«С Ромкой мы по молодости в компании фигуристов дружили, потом как-то все разошлись, я вышла замуж, пошли дети, — цитирует «МК» Волохову. — Когда я только узнала о трагедии, хотела приехать к нему в Коммунарку, но друзья отговорили меня, сказали, в реанимацию к нему никого не пустят. Они меня успокоили, сказали, деньги у него есть, он в хорошем месте, под надежным присмотром. А я, конечно, волнуюсь, потому что знаю, как тяжело это пережить морально. И я на самом деле не вижу ужаса в ампутации. Главное, чтобы организм смог выжить и выстоять. Люди живут и с инсультом, и с инфарктом».

Костомаров борется с болезнью с начала января. Первоначальный диагноз «пневмония» вызвал многочисленные осложнения, приведшие к ампутации конечностей.