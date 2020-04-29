Подписчики Сотниковой считают, что она накачала губы. Аделина ответила

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова опубликовала пост в своем Instagram.

— Вчера выставила сториз с обещанием что придумаю для вас связку на полу (танцевальную), — написала Сотникова. — Если будет больше 300 комментариев (хотим связку от Аделины), то я 1 мая проведу онлайн танцевальную тренировку.

— Зря губки накачала! Была эффектная, стала как все, — написал один из подписчиков.

— Подведите карандашом для губ за контуром, и у вас такие губы будут, и цвет помады.

Сотникова в начале марта объявила об официальном окончании карьеры. Фигуристка также является четырехкратной чемпионкой России (2009, 2011, 2012, 2014) и двукратной вице-чемпионкой Европы (2013, 2014). В последний раз выступала в официальных соревнованиях в сезоне 2015/16.