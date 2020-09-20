Подопечный Плющенко выиграл первый этап Кубка России у мужчин

Российский фигурист Артем Ковалев выиграл соревнования в мужском одиночном катании на первом этапе Кубка России в Сызрани. Ученик Александра Волкова из «Ангелов Плющенко» набрал 229,39 балла, несмотря на падение и «бабочку» на первых двух прыжках.

Турнир могли выиграть еще два фигуриста — Роман Савосин и Макар Игнатов. Савосин выиграл произвольную программу, но остался позади Ковалева — 224,40. Макар Игнатов завалил несколько элементов и остался третьим — 217,46.

Ковалев выигрывает уже третий подряд старт из трех в начале сезона. В августе он получил больше всех баллов на контрольных прокатах юниорской сборной (официально результаты не публиковались), а в первых числах сентября выиграл юниорское первенство Москвы. (Дмитрий Кузнецов)