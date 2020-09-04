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Подопечная Тутберидзе Акатьева выиграла юниорское первенство Москвы, перешедшая к Плющенко Жилина — вторая

18:34
Вероника Жилина. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вероника Жилина. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Фигуристка «Хрустального» Софья Акатьева выиграла первый официальный турнир в России с марта — юниорское первенство Москвы.

Результат Акатьевой — 210,21 балла, она коснулась рукой льда после четверного тулупа и приземлилась на две ноги с тройного акселя. Тем не менее, она осталась далеко впереди соперниц.

Серебро взяла Вероника Жилина (196,92), исполнившая чистый четверной тулуп, тот же прыжок удался и Елизавете Берестовской, которая заняла третье место (195,52). (Дмитрий Кузнецов)

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