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Певица Подольская — о Валиевой: «Она скромная, нежная и безумно сильная девушка»

Алина Савинова
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Певица Наталья Подольская считает, что российская фигуристка Камила Валиева справилась психологически с историей, произошедшей с ней на Олимпийских играх в Пекине.

«До знакомства с Камилой я слышала о ней, знала ее историю, знала, как ей было тяжело, как за этой историей наблюдал весь мир. Даже голливудские звезды поддерживали Камилу после той истории на Олимпиаде. Она скромная и очень нежная, безумно сильная девушка. Спортсменов очень сложно сломать, у них так закален характер, она справилась с этой ситуацией и просто идет дальше», — приводит ТАСС слова Подольской.

17 февраля в Сети появился клип Подольской с участием Валиевой на песню «Не отвернусь». В клипе 16-летняя фигуристка исполнила несколько элементов на льду.

Источник: https://tass.ru/sport/17096549
Фигурное катание
Камила Валиева
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