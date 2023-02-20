Певица Подольская — о Валиевой: «Она скромная, нежная и безумно сильная девушка»

Певица Наталья Подольская считает, что российская фигуристка Камила Валиева справилась психологически с историей, произошедшей с ней на Олимпийских играх в Пекине.

«До знакомства с Камилой я слышала о ней, знала ее историю, знала, как ей было тяжело, как за этой историей наблюдал весь мир. Даже голливудские звезды поддерживали Камилу после той истории на Олимпиаде. Она скромная и очень нежная, безумно сильная девушка. Спортсменов очень сложно сломать, у них так закален характер, она справилась с этой ситуацией и просто идет дальше», — приводит ТАСС слова Подольской.

17 февраля в Сети появился клип Подольской с участием Валиевой на песню «Не отвернусь». В клипе 16-летняя фигуристка исполнила несколько элементов на льду.