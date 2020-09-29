Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о возможном «закрытии» Москвы в начале октября в ответ на вопрос о подготовке к Кубку России.

— Подготовка к Кубку России? Сейчас главное в планах — чтобы не «закрыли» Москву. Потому что ходят слухи, что с 5 октября город «закрывается». Вот этого не хотелось бы, потому что у всех спортсменов работы очень много. Все пашут, планы у нас серьезные — побеждать, побеждать всех. У Саши Трусовой и Алены Косторной всё великолепно. Сейчас мы прямо с турнира (в честь 50-летия «Самбо-70», — прим. «СЭ») летим шмелем на тренировку. (Дмитрий Кузнецов)