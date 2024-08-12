Почетный президент ФХМР Поморцев: «Наше фигурное катание должно называться именем Писеева»

Почетный президент Федерации хоккея с мячом России Альберт Поморцев считает, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) пользовалась уважением у зарубежных коллег, когда ее возглавлял Валентин Писеев.

«С Валентином я познакомился в 1964 году. Тогда я еще работал в Кемерово, у нас в Кузбассе не было ни открытых, ни закрытых катков, и каждый год они приезжали, выступали у нас. Мы спускались с фигуристами в шахту, это были для нас родные люди, и Валентин внес очень большой вклад. Потом судьба нас свела так, что я был начальником управления зимних видов спорта Спорткомитета СССР, мы долго с ним работали вместе, и в последний раз я с ним разговаривал два дня назад по телефону.

Если бы не он, я не знаю, что было бы с нашим фигурным катанием. Только благодаря характеру Валентина он смог удержать и спортсменов, и тренеров от всяких непонятных вещей, связанных с фигурным катанием. Его заслуга в том, что у нас с Олимпийских игр и чемпионатов мира было по три, четыре медали. Благодаря ему было и уважение к нашей федерации за рубежом, отличное взаимопонимание со всеми странами, как с социалистическими, так и с капиталистическими. Я считаю, что наше фигурное катание должно называться его именем. Так будет очень правильно и справедливо», — цитирует Поморцева ТАСС.

В понедельник ФФККР сообщила о смерти Писеева, бывшему президенту федерации было 82 года. С 1989 по 1992 год Писеев был президентом Федерации фигурного катания на коньках СССР, с 1992 по 2010 год являлся главой ФФККР. В период с 2010 по 2014 год он занимал пост генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России. С 1992 года был членом исполкома Олимпийского комитета России.