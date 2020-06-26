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Почему Загитову лишили премии, а Плющенко взял 8-летнюю фигуристку? Live «СЭ» — в 13.15

10:00
Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

26 июня в 13:15 по московскому времени на YouTube-канале «СЭ» пройдет эфир, посвященный последним событиям в мире фигурного катания. Ведущие — Дмитрий Кузнецов, Анастасия Рацкевич и Екатерина Беспалова. Мы планируем обсудить следующие темы с вашим участием:

— скандал вокруг ледового Оскара: почему Алину Загитову «бортанули» в голосовании на премии ISU?

— последние переходы, в том числе 8-летней Арины Парсеговой: когда начнут хантить фигуристов в детских садах?

— опубликованный календарь сезона: всё ли проведут?

— Бардак с правилами: почему через месяц отменили то, что приняли?
Ждем ваших вопросов и предложений в чате и комментариях!

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