26 июня в 13:15 по московскому времени на YouTube-канале «СЭ» пройдет эфир, посвященный последним событиям в мире фигурного катания. Ведущие — Дмитрий Кузнецов, Анастасия Рацкевич и Екатерина Беспалова. Мы планируем обсудить следующие темы с вашим участием:

— скандал вокруг ледового Оскара: почему Алину Загитову «бортанули» в голосовании на премии ISU?

— последние переходы, в том числе 8-летней Арины Парсеговой: когда начнут хантить фигуристов в детских садах?

— опубликованный календарь сезона: всё ли проведут?

— Бардак с правилами: почему через месяц отменили то, что приняли?

Ждем ваших вопросов и предложений в чате и комментариях!