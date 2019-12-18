«Почему Тутберидзе должна отказываться от талантливых девочек, если они сами к ней едут?» Лайшев ответил Плющенко

Руководитель школы «Самбо-70» Ренат Лайшев отметил, что претензии к Этери Тутберидзе в том, что она берет только готовых девочек, — просто оправдание собственных тренерских неудач.

— Я знаком с группой Тутберидзе, — цитирует tnv.ru Лайшева. — Но нужно понимать, что если я воспитаю двух чемпионов мира по дзюдо, то ко мне ажиотаж со всего мира будет в виде талантливых детей. Это касается любой школы. Как к той же Ирине Винер все стремятся попасть и к другим великим тренерам. Поэтому многие считают за честь тренироваться у таких тренеров, как Тутберидзе. Почему она должна отказываться от талантливых девочек, если они сами к ней едут и мечтают тренироваться только у Этери Георгиевны?

В свое время Мария Бутырская все время была пятая на чемпионатах мира, пока буквально не навязала себя Чайковской — мы вспоминали недавно этот случай с Еленой Анатольевной. Бутырская пришла и сказала, что хочет заниматься только у нее. Начали работать, и Мария сразу выиграла чемпионат мира. Многие чувствуют, что потенциал полностью раскрыть только Тутберидзе. Этери Георгиевна штампует чемпионок, а у других не получается, вот и нервы слают И им нужно придумать себе оправдание. Эта привычка такая искать оправдания чужим успехам, вместо того, что просто поздравить.

13 декабря в эфире Первого канала Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры и пропуске чемпионата страны. После этого «Команда Тутберидзе» выразила возмущение комментариями об этом событии Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко. В воскресенье, 15 декабря, Плющенко в своем Instagram опубликовал ответ на заявление команды Тутберидзе, в котором в числе прочего обвинил тренера в том, что она берет лишь готовых спортсменок.