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«Почему так неустойчиво»? Щербакова впервые вышла на лед после карантина и чуть не упала

20:18
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Команда Этери Тутберидзе опубликовала видео выхода на лед российской фигуристки Анны Щербаковой. Она впервые появилась на льду после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

«Почему так неустойчиво?» — сказала Щербакова на видео. «Мне кажется, годы мастерства сейчас видны в твоих движениях», — отреагировал хореограф Даниил Глейхенгауз. После этого спортсменка чуть не упала. После этого показано, как фигуристка неделю спустя делает прыжок.

16-летняя Анна Щербакова — серебряный призер чемпионата Европы-2020, двукратная чемпионка России.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CBEAbrCJWf8/

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