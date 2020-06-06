«Почему так неустойчиво»? Щербакова впервые вышла на лед после карантина и чуть не упала

Команда Этери Тутберидзе опубликовала видео выхода на лед российской фигуристки Анны Щербаковой. Она впервые появилась на льду после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

«Почему так неустойчиво?» — сказала Щербакова на видео. «Мне кажется, годы мастерства сейчас видны в твоих движениях», — отреагировал хореограф Даниил Глейхенгауз. После этого спортсменка чуть не упала. После этого показано, как фигуристка неделю спустя делает прыжок.

16-летняя Анна Щербакова — серебряный призер чемпионата Европы-2020, двукратная чемпионка России.