Двукратный чемпион Европы в парном катании Александр Смирнов отметил, что возможно Евгении Медведевой стоит изменить заход на двойной аксель.

— Хорошая программа, взрослое катание, но почему постоянно эта ошибка на двойном акселе, почему не изменить заход на него? И еще это падение. Не пошло, возможно, что-то изменилось в подготовке, — цитирует ТАСС Смирнова.

— К старту Гран-при уже надо быть в форме. Может быть, надо еще больше работать над «физикой». Спортсмен взрослеет, становится тяжелее, эмоции даются легче, многооборотные прыжки сложнее.

После неудачного проката короткой программы на этапе серии «Гран-при» в Канаде Медведева занимает шестое место, набрав 62,89 балла. Россиянка представит свою произвольную программу 27 октября в 00.09 по московскому времени.