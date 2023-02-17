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Сегодня, 16:17

Почему Плющенко вскрыл конфликт с федерацией? Live с Бетиной Поповой в 21:00!

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Евгений Плющенко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

17 февраля, в пятницу, в 21:00 по московскому времени на YouTube-канале «Кваксель» мы проведем эфир с известной российской фигуристкой, тренером и хореографом Бетиной Поповой.

Обсудим последние события в фигурном катании: заявление Евгения Плющенко о возможном уходе его подопечных в другие сборные, итоги первенства России среди юниоров, шоу «Влюбленные в фигурное катание», на котором пела Алина Загитова, и крупные турниры — чемпионат Европы, Четырех континентов, США и соревнования в России. Ведущие — Анастасия Рацкевич и Дмитрий Кузнецов.

Пишите свои вопросы в чат трансляции и комментарии!

Фигурное катание
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