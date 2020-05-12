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«Почему никто не сказал, что уход Трусовой к Тутберидзе был предательством?» Мнение знаменитого тренера

12 мая 2020, 15:45
Александра Трусова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян высказал мнение о реакции хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова на переход Александры Трусовой к Евгению Плющенко.

— Вот этого я вообще понять не могу. Почему же тогда никто из тренеров не сказал, что Трусова совершила предательство, когда ушла к Тутберидзе от своего предыдущего наставника Александра Волкова? — цитирует Арутюняна RT. — Получается, что все те, кто приходит в группу от других специалистов, ни разу не предатели, но становятся таковыми, когда уходят? Это даже смешно. На мой взгляд, так нельзя. Берете к себе спортсмена — скажите спасибо тому, кто его для вас подготовил. Уходят от вас — пожелайте удачи.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/745927-arutyunyan-mnenie-zheleznyakov-reakciya-trusova

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