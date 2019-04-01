Почему Липницкая завершила карьеру? Отвечает Тутберидзе

Бывший тренер Юлии Липницкой Этери Тутберидзе в интервью программе "Познер" на Первом канале рассказала, почему подопечная прекратила свои выступления. По словам наставницы, фигуристка получила свою долю славы

– Весь мир восхищался Юлей, свою долю любви она получила, – отметила Тутберидзе. – Почему отложила коньки? Эти безостановочные нагрузки, было тяжело психологически. Ожидание новых программ, новых побед…

Она прошла свой путь с помощью своей мамы, меня. Думаю, что она счастлива. У нее была возможность оказаться на вершине успеха, показать свои программы.