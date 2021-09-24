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Победный прокат произвольной программы Туктамышевой на этапе Кубка России в Сызрани. Видео

15:47
Елизавета Туктамышева. Фото «СЭ»
Елизавета Туктамышева. Фото «СЭ»
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Елизавета Туктамышева стала победительницей первого этапа Кубка России олимпийского сезона-2021/22.

Она сделала каскад тройной аксель + двойной тулуп и сольный тройной аксель (с ошибкой на приземлении) и набрала в сумме 220,07 балла (149,41 за произвольную).

Второе место заняла Вероника Яметова из Екатеринбурга, третье — Станислава Молчанова из Сочи. Элементы ультра-си кроме Туктамышевой никто не исполнял.

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Сергей Разин все материалы автора

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