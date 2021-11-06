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Победный прокат Анны Щербаковой на «Гран-при Италии». Видео

Видео проката произвольной программы Анна Щербаковой на «Гран-при Италии»
19:46
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Анна Щербакова победила на третьем этапе серии «Гран-при» в Италии.

Щербакова чисто исполнила четверной флип в начале программы, затем без ошибок прыгнула тройной флип в каскаде с тройным тулупом, два двойных акселя, каскад тройной лутц + тройной риттбергер, тройной флип + ойлер + тройной сальхов и тройной лутц.

За произвольную программу она получила 165,05 балла. По сумме выступлений 17-летняя фигуристка набрала 236,78 балла.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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