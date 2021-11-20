Победный прокат Анны Щербаковой на «Гран-при Франции». Видео

Российская фигуристка Анна Щербакова победила на этапе серии «Гран-при» во Франции.

Она упала при заходе на четверной лутц, а затем прыгнула четверной флип, тройной флип + тройной тулуп, двойной аксель, тройной лутц + тройной риттбергер, тройной флип + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц.

По сумме выступлений Щербакова набрала 229,69 балла.