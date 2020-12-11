Победителям и призерам чемпионата России в Челябинске вручат уникальные награды

Организаторы чемпионата России по фигурному катанию на коньках в Челябинске презентовали уникальные награды, которые получат победители и призеры соревнований, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России.

Основа медалей выполнена в технике Златоустовской гравюры на металле и изготовлена из латуни специальной марки, которая покрыта золотом 999 пробы (за первое место), никелем (за второе место), медью (за третье). Вес медалей 160 гр.

На лицевой стороне логотип чемпионата и Федерации фигурного катания на коньках России, на оборотной стороне — силуэт фигуристки. Уникальность медали в том, что изображения нанесены на камень, который по виду напоминает лед.

Помимо медалей, златоустовские мастера изготовили фирменные статуэтки с силуэтом фигуристки, которые будут задействованы во время официальной церемонии жеребьевки турнира. На изготовление этих наград ушло 10 кг камня.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 23 по 27 декабря в Челябинске.