Победительница ЮЧМ в парном катании Панфилова подвела итоги сезона
Победительница чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров-2020 в парном катании Аполлинария Панфилова подвела итоги выступлений. Она также поблагодарила тренера Павла Слюсаренко за проделанную работу и поддержку.
Напомним, Панфилова в паре с Дмитрием Рыловым набрали по сумме двух прокатов 195,96 балла и стали победителями турнира. Вторыми стали россияне Ксения Ахантьева и Валерий Колесов с результатом 174,85 балла. Бронзу завоевал еще один российский дуэт Юлия Артемьева и Михаил Назарычев c суммой в 171,18 балла.
— Без вашей работы, поддержки, настроя и помощи — ничего бы не было. Спасибо вам за все вышеперечисленное. На этой отличной ноте мы закончили этот прекрасный, но очень не простой сезон. Сейчас мы рады, что все закончилось и можно спокойно выдохнуть. Но, впереди у нас очень сложная и интересная работа над собой, — написала Панфилова в Instagram.
На этой отличной ноте мы закончили этот прекрасный , но очень не простой сезон ? @pashylki без вашей работы , поддержки , настроя и помощи — ничего бы не было. Спасибо вам за всё вышеперечисленное ? Так же всем , кто с нами работал ? Сейчас мы рады , что все закончилось и можно спокойно выдохнуть . Но, впереди у нас очень сложная и интересная работа над собой. . . Всем спасибо за поддержку?? , увидимся в следующем сезоне , ну и на гала ?? . . On this great note, we ended this beautiful, but very difficult season ? @pashylki without your work, support, attitude and help — there would be nothing. Thank you for all of the above ? Also to everyone who worked with us ? Now we are glad that everything is over and you can breathe out calmly. But, ahead of us we have a very complex and interesting work on ourselves. . . Thank you all for your support??, see you next season, and to the gala ?? #panfilovarylov #jwc2020