Победительница ЮЧМ в парном катании Панфилова подвела итоги сезона

Победительница чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров-2020 в парном катании Аполлинария Панфилова подвела итоги выступлений. Она также поблагодарила тренера Павла Слюсаренко за проделанную работу и поддержку.

Напомним, Панфилова в паре с Дмитрием Рыловым набрали по сумме двух прокатов 195,96 балла и стали победителями турнира. Вторыми стали россияне Ксения Ахантьева и Валерий Колесов с результатом 174,85 балла. Бронзу завоевал еще один российский дуэт Юлия Артемьева и Михаил Назарычев c суммой в 171,18 балла.

— Без вашей работы, поддержки, настроя и помощи — ничего бы не было. Спасибо вам за все вышеперечисленное. На этой отличной ноте мы закончили этот прекрасный, но очень не простой сезон. Сейчас мы рады, что все закончилось и можно спокойно выдохнуть. Но, впереди у нас очень сложная и интересная работа над собой, — написала Панфилова в Instagram.