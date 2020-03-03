3 марта в 14.00 на Youtube-канале «СЭ» — прямой эфир с победительницей зимней Универсиады-2019 в танцах на льду Бетиной Поповой. Ведущие — Екатерина Беспалова и Дмитрий Кузнецов.

Главные темы:

— почему Попова с Мозговым завершили карьеру?

— «черный февраль» российского ФК с уходом Забияко/Энберта, Евдокимовой/Базина и Сотниковой: как так вышло?

— противостояние Валиевой и Лью: на юниорском чемпионате мира: как это будет?

— как Попова выступала с Юрием Власенко на юниорском чемпионате мира-2015, где победила Медведева

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