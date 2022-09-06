Победительница первенства Москвы Мазур назвала Валиеву своим кумиром

Российская фигуристка Мария Мазур, которая выиграла первенство Москвы среди юниоров, рассказала о своих ощущениях после победы. Также спортсменка заявила, что восхищается действующей чемпионкой России и Европы Камилой Калиевой.

- Как ощущения от победы? Вы первый раз исполнили четверной тулуп на соревнованиях?

- Очень неожиданно. Я не ожидала, но мне очень радостно. Очень хорошие ощущения. Четверной тулуп? Сама, если честно, не ожидала. На разминке он не очень получался. Но в прокате собралась — и прыжок получился.

- Еще четверные планируете учить?

- Уже прыгала четверной сальхов на тренировках. Старшие четверные пока не пробовала.

- Кто ваш кумир в фигурном катании?

- Камила Валиева. У нее все хорошо — и техника, и артистизм.

- Какие планы дальше?

- Планирую выступать на этапах Кубка России.

Мазур исполнила в произвольной программе четверной тулуп и набрала в сумме за два проката 209,23 балла. Этот результат позволил ей стать победительницей первенства Москвы среди юниоров в категории КМС.

Мария тренируется в академии «Ангелы Плющенко».