Победительница финала юниорского «Гран-при» Цурская стала тренером в академии Тутберидзе

Российская фигуристка Полина Цурская вошла в тренерский состав академии Этери Тутберидзе.

— Команда Тутберидзе усилилась молодыми тренерами, нашими воспитанниками Артемием Пуниным, Полиной Цурской, Георгием Похилюком", — говорится на странице Instagram тренировочной группы.

Цурской 19 лет, она является победительницей финала юниорского Гран-при сезона-2015/16, становилась третьей на взрослом этапе Гран-при в Японии в сезоне-2017/18, а также выигрывала финал Кубка России и первенство страны среди юниоров.