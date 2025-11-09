Фигурное катание
9 ноября, 16:05

Победительница этапа Гран-при России в Казани Хуснутдинова рассказала о реакции штаба Тутберидзе на выступление

Елена Федянина
Автор

Победительница этапа Гран-при России в Казани Дина Хуснутдинова поделилась эмоциями после уверенной победы на родном льду.

— Я очень рада, что смогла показать два достойных проката и победить на этом этапе, потому что здесь собрались много знакомых, друзей, болельщиков, родных, и я достойно смогла завершить серию этапов Гран-при.

Не слежу за соперницами. Смотрю только, кто сейчас катает. Я после шестиминутной разминки пошла прыгать в зал и, конечно, следила за временем, чтобы пойти и заново выйти на лед. Реакция тренеров? Поздравил Данила Маркович [Глейхенгауз], сказал, что было достаточно хорошо. Он переживал за первый аксель, потому что я вылетела недостаточно ровно, но смогла приземлить его. С Этери Георгиевной еще не общались, — отметила спортсменка.

16-летняя Хуснутдинова набрала 218,01 балла по сумме двух выступлений. Второй на этапе Гран-при России в Казани стала Дарья Садкова, третьей — Анна Фролова.

