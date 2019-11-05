Победители этапа «Гран-при» Франции в парном катании в образе демонов. Как вам?
11:04
Победители этапа серии «Гран-при» в Гренобле в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов попробовали себя в образе демонов перед показательными выступлениями.
Дуэт проводит дебютный сезон на взрослом уровне, в прошлом сезоне фигуристы стали победителями юниорского чемпионата мира и юниорского Финала «Гран-при». В следующий раз они выступят на японском этапе «Гран-при», который пройдет в Саппоро с 22 по 24 ноября.
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