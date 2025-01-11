Победитель Российско-китайских игр фигурист Воронов назвал соревнования мини-Олимпиадой

Победитель четвертых Российско-китайских молодежных зимних игр в мужском одиночном катании фигурист Вадим Воронов считает эти соревнования мини-Олимпиадой.

«Эти Российско-китайские игры запомнятся мне надолго как мои первые международные соревнования. Они как мини-Олимпиада, можно так сказать. Что касается выступления, то ошибки есть всегда, буду их исправлять. Были недоделанные выезды, надо работать над уровнем вращений.

С китайскими спортсменами немного пообщались. К сожалению, я не знаю английского, но мы постарались найти общий язык. Впервые столкнулся с разницей часовых поясов — первые две ночи было трудно, никак не мог уснуть, но уже успел адаптироваться, сейчас все хорошо. В целом, это важный опыт для меня», — рассказал Воронов ТАСС.

Фигурист, которого тренирует Виктория Буцаева, набрал в сумме двух программ 243,63 балла и занял первое место. Воспитанник школы Евгения Плющенко Никита Сарновский с результатом 237,48 балла стал вторым. Эдуард Карартынян из группы Светланы Соколовской занял третье место, набрав 234,91 балла.