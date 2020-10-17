«По игре мог бы и забить пару раз». Авербух оценил выступление Сычева в «Ледниковом периоде»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев выступил в шоу Первого канала «Ледниковый период» в паре с Марией Петровой. Дуэт выступал под саундтрек из фильма Гая Ричи «Меч короля Артура». Выступление впечатлило хореографа Илью Авербуха.

— Что по игре? — в шутку спросил Сычев Авербуха после выступления.

— По игре мог бы и забить пару раз, — парировал Авербух. — Характер был, финал сделал. Додержал поддержку прекрасно. Маша, надо сказать, Дима слышит музыку лучше, чем ты.

— Обманные шаги показывал! Обманными шагами тут все закидал. Здоровско! — сказала член жюри, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. — В поддержках стоит на конечках, не шатается. Спускает Машу на одну ножку. отела поставить за технику 5,9, но на меня произвело сильное впечатление выступление.

— Как вы решились на высокую поддержку? — спросила ведущая шоу, олимпийская чемпионка Алина Загитова.

— Не было выбора! Не будем называть, кто заставлял, мне еще работать с ними. Но все не так страшно, как кажется. Потренироваться еще, — ответил Сычев.

— Это я заставила Диму делать высокую поддержку, — заметила Мария Петрова. — Он спросил: «Это же в конце проекта надо делать?». Я ответила: «Нет, сейчас!»