Плющенко заявил о «переманивании» его учеников после победы на этапе Гран-при России

Олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко ответил на вопрос «СЭ» о скаутинге молодых спортсменов в фигурном катании.

«Ты прекрасно все знаешь, что есть у нас штабы, которые переманивают, и даже открыто это делают. Честно скажу — сейчас пара, представляющая мою академию (имеются в виду Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик. — Прим. «СЭ»), заняла в Казани первое место, и один из тренеров, не будем его называть, уже подходил и начал закидывать удочки. Я этого не делаю и не делал никогда, хоть на меня и кричал кто-то и говорил, что я кого-то переманил, перекупил. И не советую это делать никому. Но к сожалению, такое происходит», — сказал Плющенко.

Ранее Плющенко предложил провести клубный турнир по фигурному катанию среди взрослых.