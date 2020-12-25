Плющенко заявил, что Косторная пришла к нему в академию с травмой

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оценил выступление Алены Косторной на этапе «Гран-При» в Москве.

«Алена каталась с травмой: она пришла с травмой ко мне, и сейчас мы потихоньку лечимся. На Гран-При она выступила близко к своему максимуму. Девчонки работают, трудятся. Правда, после Кубка Ростелекома Алена заболела, я даже не знаю как. Впереди чемпионат России, и то, что случилось, осложнило подготовку. Но это наша спортивная жизнь, мы к такому должны быть готовы», — цитирует Плющенко Olympic Channel.

17-летняя фигуристка заняла второе место на московском этапе «Гран-при». Чемпионка Европы-2020 лидировала после короткой программы, но заняла второе место, так как не исполняла никаких ультра-си, а также получила пару недокрутов в итоговом протоколе. Победу одержала Елизавета Туктамышева, в арсенале которой был тройной аксель.