Плющенко заявил, что Косторная пришла к нему в академию с травмой
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оценил выступление Алены Косторной на этапе «Гран-При» в Москве.
«Алена каталась с травмой: она пришла с травмой ко мне, и сейчас мы потихоньку лечимся. На Гран-При она выступила близко к своему максимуму. Девчонки работают, трудятся. Правда, после Кубка Ростелекома Алена заболела, я даже не знаю как. Впереди чемпионат России, и то, что случилось, осложнило подготовку. Но это наша спортивная жизнь, мы к такому должны быть готовы», — цитирует Плющенко Olympic Channel.
17-летняя фигуристка заняла второе место на московском этапе «Гран-при». Чемпионка Европы-2020 лидировала после короткой программы, но заняла второе место, так как не исполняла никаких ультра-си, а также получила пару недокрутов в итоговом протоколе. Победу одержала Елизавета Туктамышева, в арсенале которой был тройной аксель.
Ранее сообщалось, что ученицы 38-летнего специалиста Алена Косторная и Валерия Шульская пропустят чемпионат России по фигурному катанию, так как не успели восстановиться после коронавируса. Турнир проходит в Челябинске с 24 по 27 декабря.
Дополнительная информация:
https://www.olympicchannel.com/ru/stories/news/detail/%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D1%
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю