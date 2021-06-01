Плющенко вошел в состав тренеров сборной России по фигурному катанию на олимпийский сезон
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко включен в состав тренеров сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22, сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.
Плющенко становился тренером сборной еще в 2020 году. Тогда под его руководством тренировались Александра Трусова и Алена Косторная, которые были включены в состав национальной команды. Обе фигуристки вернулись к Этери Тутберидзе, у которой занимались до перехода, после окончания сезона. На данный момент у него в группе нет спортсменов, включенных в сборную России для подготовки к новому сезону.
Главным тренером сборной стал президент Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) России Александр Горшков.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
Дополнительная информация:
https://minsport.gov.ru/sport/high-sport/sportivnye-sbornye-k/2128/
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