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Плющенко вошел в состав тренеров сборной России по фигурному катанию на олимпийский сезон

15:35
Евгений Плющенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Плющенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко включен в состав тренеров сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22, сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Плющенко становился тренером сборной еще в 2020 году. Тогда под его руководством тренировались Александра Трусова и Алена Косторная, которые были включены в состав национальной команды. Обе фигуристки вернулись к Этери Тутберидзе, у которой занимались до перехода, после окончания сезона. На данный момент у него в группе нет спортсменов, включенных в сборную России для подготовки к новому сезону. 

Главным тренером сборной стал президент Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) России Александр Горшков. 

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://minsport.gov.ru/sport/high-sport/sportivnye-sbornye-k/2128/

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