Плющенко вошел в состав тренеров сборной России по фигурному катанию на олимпийский сезон

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко включен в состав тренеров сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22, сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Плющенко становился тренером сборной еще в 2020 году. Тогда под его руководством тренировались Александра Трусова и Алена Косторная, которые были включены в состав национальной команды. Обе фигуристки вернулись к Этери Тутберидзе, у которой занимались до перехода, после окончания сезона. На данный момент у него в группе нет спортсменов, включенных в сборную России для подготовки к новому сезону.

Главным тренером сборной стал президент Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) России Александр Горшков.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.