Плющенко верит, что Загитова и Медведева смогут освоить четверные прыжки

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выразил мнение, что олимпийской чемпионке Алине Загитовой и двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой под силу выучить четверные прыжки.

— Мне кажется, что и Загитова, и Медведева смогут в будущем делать четверные прыжки, — цитирует teleprogramma.pro Плющенко. — А если говорить о рисках при исполнении, то они у всех есть. И у маленьких девочек, и у взрослых. Если мы, конечно, говорим не про физкультуры, а про профессиональный спорт. Повторюсь, что риски есть у всех.

13 декабря прошлого года 17-летняя Загитова объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании и выступает в шоу. Медведева на тренировке перед стартом чемпионата России в ходе падения сломала один из коньков и не смогла найти ему замену. В короткой программе фигуристка выступала в старых ботинках и набрала 71,08 балла. С произвольной программы Медведева снялась, и таким образом, не смогла отобраться в сборную России для участия в чемпионатах Европы и мира.