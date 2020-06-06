Плющенко устроил семейные танцы с женой и сыном
22:59
Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовала новую запись в Instagram. На видео показано, как они танцуют вместе со своим сыном Александром.
Семеи?ныи? день -семеи?ные танцы ??? @plushenkoofficial @gnomgnomych ??ps Попробуи?те танцы с очками , оказалось весьма непросто ). Вечером розыгрыш на странице у @nataliya_rubeus ! И ее? супер -приз ! То о че?м мечтают модницы всего мира .И конечно на этом видео традиционно мои розыгрыши ) ??
«Семейный день — семейные танцы, — написала Плющенко в Instagram. — Попробуйте танцы с очками, оказалось весьма непросто».
Ранее Александр Плющенко заявил, что хочет превзойти своего отца.
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