ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Плющенко устроил семейные танцы с женой и сыном

22:59
Евгений Плющенко. Фото Instagram.
Евгений Плющенко. Фото Instagram.
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Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовала новую запись в Instagram. На видео показано, как они танцуют вместе со своим сыном Александром.

«Семейный день — семейные танцы, — написала Плющенко в Instagram. — Попробуйте танцы с очками, оказалось весьма непросто».

Ранее Александр Плющенко заявил, что хочет превзойти своего отца.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CBGRrLDIVCi/

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