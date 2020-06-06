Плющенко устроил семейные танцы с женой и сыном

Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовала новую запись в Instagram. На видео показано, как они танцуют вместе со своим сыном Александром.

«Семейный день — семейные танцы, — написала Плющенко в Instagram. — Попробуйте танцы с очками, оказалось весьма непросто».

Ранее Александр Плющенко заявил, что хочет превзойти своего отца.