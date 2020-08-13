«Плющенко тоже не застрахован». Авербух выступил за введение контрактов в фигурном катании

Серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух в интервью «СЭ» раскритиковал нынешнюю систему переходов фигуристов. По мнению хореографа, после перехода Алены Косторной спортсмены могут начать шантажировать тренеров.

— Меня очень удивляет молчание тренеров после июльского перехода. Проблема ярко обозначилась, уходят спортсмены группами, тренеры, Косторная перешла вне сроков трансферного окна. Мне кажется, федерации и тренерскому сообществу надо начать дискуссию и найти какой-то способ урегулирования этих процессов. Должны быть правила игры, контракты на бумаге между тренером и спортсменом. В них должно быть записано: если другой тренер или клуб хочет заполучить к себе фигуриста — заплатите компенсацию.

Иначе мы придем к тому, что тренер будет бояться идти на каток, а фигурист будет его шантажировать. В следующий раз ему не понравится, что его чрезмерно нагрузили, и он или она будет угрожать уйти и распространять про наставника дурную славу. Это ненормально. Школы только и будут что перекупать друг у друга фигуристов. Завтра придет еще кто-то со стороны, и появится новый «Анжи». Плющенко тоже не застрахован. (Дмитрий Кузнецов)

Полное интервью с Ильей Авербухом читайте на сайте «СЭ»