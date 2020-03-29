Плющенко сыграл в футбол с детьми и спел песенку о карантине
Бывший фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сыграл в футбол со своими детьми. Видео было опубликовано в его Instagram. Также известный спорт спел песенку о карантине и посоветовал всем сидеть дома в связи с пандемией коронавируса.
— Домашний футбол с детьми, — написал Плющенко. — Сидим по домам если хотим победить, а не проиграть, при этом не забываем много заниматься спортом!
37-летний Евгений Плющенко имеет в активе две золотые и две серебряные медали Олимпийских игр. Также он трехкратный чемпион мира шестикратный чемпион Европы.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 664 924 человек. Умерших — 30 848, выздоровевших — 140 222. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.
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