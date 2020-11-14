ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Плющенко — своей ученице Жилиной: «Бомбим дальше, чемпионка!»

22:46
Вероника Жилина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вероника Жилина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко похвалил свою ученицу Веронику Жилину, которая заняла второе место на юниорском этапе Кубка России в Казани. Он отметил, что незадолго до соревнований фигуристка переболела коронавирусом.

«Ника, ты большая молодец! Горжусь, что у 12-летнеи?девочки такои? характер! Боец! Незадолго до стартов ты победила COVID-19! Столько не кататься, не сняться, а завоевать серебро — это дорогого стоит! Молодец! Бомбим дальше, чемпионка! — написал Плющенко в Instagram.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир