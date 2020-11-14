Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко похвалил свою ученицу Веронику Жилину, которая заняла второе место на юниорском этапе Кубка России в Казани. Он отметил, что незадолго до соревнований фигуристка переболела коронавирусом.

«Ника, ты большая молодец! Горжусь, что у 12-летнеи?девочки такои? характер! Боец! Незадолго до стартов ты победила ! Столько не кататься, не сняться, а завоевать серебро — это дорогого стоит! Молодец! Бомбим дальше, чемпионка! — написал Плющенко в Instagram.