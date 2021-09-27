Плющенко сообщил о травме Жилиной

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко рассказал о травме своей подопечной Вероники Жилиной.

«Новость дня! Пестрит весь интернет со вчерашнего дня! Дословно! Источник: «Вероника Жилина сломала ногу»! Что за источник СМИ, не указывают! Очередной вброс журналистов ради красивых заголовков и сенсаций! А эти вбросы читают поклонники, любители фигурного катания и адекватные журналисты, которые иногда думают, что профессия журналист — это все-таки профессия, и расследование, и уточнение данных! Есть, конечно, сплетники, а не профессионалы, но даже они должны понимать, что лгут про здоровье ребенка, которому недавно исполнилось 13 лет!

Вероника в зале получила травму — повреждение связок в области голеностопного сустава, но продолжает тренироваться в лайт-режиме. Лечим ногу и ждем разрешения от врачей, когда она сможет полноценно начинать кататься. Ника — очень сильная девочка! Уверен, что вы ее еще увидите на соревновательных стартах в этом году!" - написал Плющенко в Instagram.

26 сентября стало известно, что Жилина снялась с этапа юниорского Гран-при в Гданьске. Вместо нее на турнире в Польше выступит Елизавета Куликова.