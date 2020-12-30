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Плющенко сообщил о болезни фигуристки Сотниковой

19:27
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram сообщил, что российская фигуристка Аделина Сотникова из-за болезни пропустит первый день ледового шоу «Лебединое озеро».

24-летнюю спортсменку заменит Елена Ильиных, роль «Белого Лебедя» исполнит Станислава Константинова.

«Желаем Аделине скорейшего выздоровления и восстановления и ждем на наших шоу в следующем году», — написал Плющенко.

Напомним, Сотникова объявила о завершении карьеры в начале 2020 года. В последний раз она принимала участие в соревнованиях в 2016 году.

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