Плющенко сообщил, что Косторная и Трусова тренируются по отдельности
10:52
Российские фигуристки Алена Косторная и Александра Трусова тренируются по отдельности. Об этом заявил тренер и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
«Они тренируются по отдельности, — цитирует Плющенко «Первый канал». — Алена занимает один лед, Саша занимает другой лед, т. е. они занимаются совершенно в разных группах. Мне главное, чтобы было комфортно моим спортсменам».
Ранее Косторная и Трусова расстались с тренером Этери Тутберидзе и перешли в академию Плющенко.
Дополнительная информация:
https://www.1tv.ru/news/2020-09-12/393170-luchshie_rossiyskie_figuristy_predstavili_novye_programmy_s_kotorymi_budut_pokoryat_serdtsa_zriteley_i_sudey