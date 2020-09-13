Плющенко сообщил, что Косторная и Трусова тренируются по отдельности

Российские фигуристки Алена Косторная и Александра Трусова тренируются по отдельности. Об этом заявил тренер и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

«Они тренируются по отдельности, — цитирует Плющенко «Первый канал». — Алена занимает один лед, Саша занимает другой лед, т. е. они занимаются совершенно в разных группах. Мне главное, чтобы было комфортно моим спортсменам».

Ранее Косторная и Трусова расстались с тренером Этери Тутберидзе и перешли в академию Плющенко.