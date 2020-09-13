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Плющенко сообщил, что Косторная и Трусова тренируются по отдельности

10:52
Александра Трусова. Фото ФФККР.
Александра Трусова. Фото ФФККР.
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Российские фигуристки Алена Косторная и Александра Трусова тренируются по отдельности. Об этом заявил тренер и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

«Они тренируются по отдельности, — цитирует Плющенко «Первый канал». — Алена занимает один лед, Саша занимает другой лед, т. е. они занимаются совершенно в разных группах. Мне главное, чтобы было комфортно моим спортсменам».

Ранее Косторная и Трусова расстались с тренером Этери Тутберидзе и перешли в академию Плющенко.

Дополнительная информация:

https://www.1tv.ru/news/2020-09-12/393170-luchshie_rossiyskie_figuristy_predstavili_novye_programmy_s_kotorymi_budut_pokoryat_serdtsa_zriteley_i_sudey

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