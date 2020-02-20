Плющенко согласен на поединок с академией Ягудина

Известный российский фигурист, ныне тренер и руководитель собственной академии Евгений Плющенко в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о готовности провести соревнование с Алексеем Ягудиным. Ягудин недавно также стал тренером и открыл Центр фигурного катания в Минске.

— Не вопрос, я готов к поединку с Алексеем. Это было бы здорово для фигурного катания. Но мы не торопимся в развитии. Когда откроем свой каток, то будет бум, пойдут люди. Уже доказываем своим результатом свой уровень.

Сейчас в принципе нужны нестандартные акции. Раньше профессионалы против любителей соревновались, например, и платились огромные деньги, на это выделялись десятки миллионов долларов. В турнирах по прыжкам я участвовал, они проходили во Франции, Америке. Но тогда телеканал АВС все спонсировал, США были в фигурном катании номер один. Сейчас эти деньги ушли. (Дмитрий Кузнецов)