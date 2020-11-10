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Плющенко снял Трусовой президентский номер после опоздания на поезд

00:53
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тренер двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой Евгений Плющенко сказал, что снял для фигуристки президентский номер.

«Мы опоздали на поезд, — цитируют Плющенко «РИА Новости». Одна компания, которая должна нас была довезти до правильного вокзала, не смогла это сделать. После мы бежали с Сашей и ее мамой, пытались доехать вовремя на нужный вокзал, но не успели.

Я взял президентский номер в отеле для Саши, для чемпионки, чтобы она отдохнула и почувствовала себя королевой. А она — королева четверных, королева фигурного катания! Думаю, это будет приятным бонусом за ее феноменальное катание на этапе в Казани, за ее работу. Завтра мы погуляем по Казани, посмотрим достопримечательности города. А послезавтра приступим к тренировочному процессу».

Трусова стала победительницей этапа Кубка России в Казани. Она набрала 248,63 балла. У Алены Косторной — 226,31 балла, у Майи Хромых — 212,72.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201109/trusova-1583842283.html

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