Плющенко считает, что юниоры из РФ выступят с флагом на турнирах ISU в 2026 году

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказал мнение, что российские юниоры смогут выступить с национальной символикой на турнирах Международного союза конькобежцев (ISU) в следующем сезоне.

«Дай бог, сейчас мы выйдем на международную арену, — приводит ТАСС слова Плющенко. — А со следующего [сезона] юниоры выходят с флагом и гимном, я думаю, что и взрослые тоже. И мы покажем, кто мы».

Ранее глава ФФККР Антон Сихарулидзе заявил, что вопрос с допуском юниоров от ISU может решаться до лета.

В декабре 2025 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к турнирам в юношеских дисциплинах с флагом и гимном.

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