Плющенко: «Трусова может вернуться и выступать на хорошем уровне»

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал будущее фигуристки Александры Трусовой. Он отметили, что девушка сможет вернуться в спорт и выступать на хорошем уровне.

«Решение в любом случае за ней. Саша может вернуться и выступать на хорошем уровне. Девчонка с потрясающим характером, который никуда не делся. Сейчас приятно с ней работать. Трусова стала взрослее и опытнее, она, наконец-то, начала слушать и слышать тренера. Раньше этого не было, и приходилось тяжеловато», — цитирует Плющенко РИА «Новости».

Сегодня, 4 июля, стало известно, что Трусова планирует выступить на контрольных прокатах сборной России.

Трусова возобновила тренировки и хочет вернуться в спорт. А как же свадьба и семейная жизнь?