Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 19:49

Плющенко: «Трусова может вернуться и выступать на хорошем уровне»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александра Трусова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал будущее фигуристки Александры Трусовой. Он отметили, что девушка сможет вернуться в спорт и выступать на хорошем уровне.

«Решение в любом случае за ней. Саша может вернуться и выступать на хорошем уровне. Девчонка с потрясающим характером, который никуда не делся. Сейчас приятно с ней работать. Трусова стала взрослее и опытнее, она, наконец-то, начала слушать и слышать тренера. Раньше этого не было, и приходилось тяжеловато», — цитирует Плющенко РИА «Новости».

Сегодня, 4 июля, стало известно, что Трусова планирует выступить на контрольных прокатах сборной России.

Трусова возобновила тренировки и хочет вернуться в спорт. А как же свадьба и семейная жизнь?

Источник: https://rsport.ria.ru/20240704/plyuschenko-1957475498.html?in=l
Фигурное катание
Александра Трусова
Евгений Плющенко
1
0
Читайте также
Боец ВС РФ развернул полевой госпиталь и спас 80 человек в зоне спецоперации
«Зенит» и «Спартак» забыли о вражде и готовят грандиозный обмен игроками? Что происходит с трансфером Соболева и кого Семак готов отдать за него
Захарова раскритиковала председателя Генассамблеи ООН за высказывания об СВО
В Минпромторге заявили о чеболизации экономики России
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бестемьянова: «Трусова не может просто так на пустом месте вернуться»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости